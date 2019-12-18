Diyarbakır'ın altın kızları Balkan şampiyonasından 3 madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakır'ın altın kızları Balkan şampiyonasından 3 madalya ile döndü - Son Dakika Spor

Diyarbakır'ın altın kızları Balkan şampiyonasından 3 madalya ile döndü

6 saat önce

Makedonya'da 14-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Diyarbakır, ilk defa bir kadın antrenör ve iki sporcu ile milli takımı temsil ederek 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Diyarbakır'ın altın kızları Balkan şampiyonasından 3 madalya ile döndü, System.String[]

Makedonya'da 14-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Diyarbakır, ilk defa bir kadın antrenör ve iki sporcu ile milli takımı temsil ederek 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.


Makedonya'da düzenlenen Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Gençler 59 kilo kategorisindeki Amine Akçakmak altın madalya kazandı. Ümitler kategorisindeki Sena Kızılaslan da milli takım sporcularından oluşan takım maçlarında altın madalya kazanan bir diğer isim oldu. Aynı zamanda gençler takım maçlarında da yer alan Amine Akçakmak takım arkadaşlarıyla ikincilik madalyasını elde ederken, Türkiye'ye ve Diyarbakır'a toplamda 2 altın, 1 gümüş madalya kazandırdı.


"Hiç bir başarı tesadüf değildir"


Kazandıkları başarıyla ilgili olarak konuşan Akçakmak ve Kızılaslan,kendilerini yetiştiren hocaları Ayşe Meryem Yazar başta olmak üzere destekçilerine teşekkür etti. Başarı için çok çalıştıklarını kaydeden Akçakmak ve Kızılaslan, hiçbir başarının tesadüfi kazanılmadığını her başarının ardından çok çalışma ve azmetmenin, gayret göstermenin yattığını belirterek, kendilerini örnek alanların çok çalışarak başarıya kesinlikle ulaşabileceklerini ifade etti.


Sporcuların antrenörleri Ayşe Meryem Yazar da, başarı için çok çalışıp gayret gösterdiklerini söyledi. Yazar, "Ben kızlarıma çok güveniyordum. Hem çalışkan hem azimliydiler. Bu başarının geleceğini tahmin etmiştim. Geçmişte ben maçlara hazırlanırken onlar gibi çok çalıştığımda her türlü başarıyı elde ettiğimi çok kereler gördüm, bu nedenle onların başarısı da aslında görünen bir durumdu. Biz burada artık işi daha sıkı tutmamız gerekiyor. Türkiye'ye kentimize borcumuz var, bayrağımızı en yükseğe çektirmek için daha yolun başındayız, kızlarımıza güveniyorum, bunu başarabileceklerine inanıyorum. Balkan Şampiyonluğu ülkemize, milletimize, kentimize hayırlı olsun, nice başarılara diyorum inşallah" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ümit Genç, Makedonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuyumcular uyardı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat
Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına Tweety ve Sylvester yetişti Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri
19:00 Gençlerbirliği, Alanya'da kamp yapacak - Son Dakika Spor
18:58 Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası - Son Dakika Spor
18:46 Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor
18:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
18:32 Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 - Son Dakika Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:07:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'ın altın kızları Balkan şampiyonasından 3 madalya ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]