Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorunlarını çözüyor.

Bağlar Belediyesi, birçok kırsal yerleşim yerinde yol yapım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Karacadağ Mahallesi'ne bağlı Tezharap mezrasına bir hafta içerisinde 2,5 kilometre yeni yol kazandırdı.

Yolun medeniyet olduğunu aktaran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki ulaşım sorununu kökten çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef ve çizmiş olduğu rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Karacadağ bölgemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Vatandaşlarımız yeni yaşam alanları, evler ve konutlar inşa ediyor." diyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ulaşım hizmetine olan talep artıyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alarak gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Tezharap mezramıza kazandırdığımız 2,5 kilometrelik yeni yol hizmeti halkımıza hayırlı olsun. Diğer kırsal yerleşim yerlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Yola çıktığımız ilk gün ifade ettiğimiz gibi ilçemizde yol ve alt yapı hizmeti olmayan mahalle ve mezra bırakmayacağız inşallah. Bu noktada kararlı bir duruşa sahibiz."