Hırsızlık şüphelisi sırt çantasının fermuarını açınca aktara sığındı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi sırt çantasının fermuarını açınca aktara sığındı

17.08.2022 12:39
Hırsızlık şüphelisi sırt çantasının fermuarını açınca aktara sığındı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde durakta beklerken, arkasından yanaşıp sırt çantasını açan şüpheliyi fark eden kadın, yakındaki aktara sığındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde durakta beklerken, arkasından yanaşıp sırt çantasını açan şüpheliyi fark eden kadın, yakındaki aktara sığındı. Şüphelinin çantayı açmaya çalıştığı; kadının birkaç adım atarak dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta bekleyen ismi öğrenilemeyen genç kadının arkasından yanaşan şüpheli, sol eliyle tuttuğu poşetin altından sırtındaki çantanın fermuarını açtı. Olayı fark eden genç kadın, korkuyla kendisini birkaç adım ileriye attı. Bu sırada başka bir kadınla çarpıştı. Genç kadın daha sonra durağın yanındaki bir aktara girerek durumu anlattı ve bir süre içeride bekledi. O anlar aktarın güvenlik kamerasına yansıdı. Sonradan 2 kişi oldukları anlaşılan şüpheliler, bölgeden uzaklaşınca genç kadın da aktardan çıkarak yoluna devam etti. Aktar Güzel İnan, bulundukları bölgede mobese olmadığını, sık sık bu tür olayların yaşandığını belirterek, "Kadın hırsızlığı fark edince kendini dükkana attı. Epey korkmuştu. Daha sonra sakinleşti. Hırsızlar da bayanın içeri girdiğini görünce, otobüse binip gittiler. Hırsız elini atıyor çantaya, çantanın fermuarını açıyor. Tam elini çantanın içine koyacak, eşyasını götürecek, bayan o esnada fark ediyor. Başlarında şapka vardı. Pandemi döneminde özellikle maske ve şapka takıyorlar ki eşkalleri belli olmasın. En çok olan olay tacizdir, hırsızlıktır. Bu gibi olaylar çok oluyor. Yani çoğu da polise intikal etmiyor. Kız çıkarken, 'polis ile beraber geleceğim' dedi ama büyük ihtimal uğraşmaz" dedi.


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Kaynak: DHA

mevlana, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi sırt çantasının fermuarını açınca aktara sığındı - Son Dakika

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