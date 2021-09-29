Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm hızla devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde başlatılan kentsel dönüşümün kesintiye uğramadan devam ettiği bildirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması için komisyon kurulduğu belirtildi.

Komisyon tarafından şu ana kadar 80 vatandaşın haklarının hazineye devri konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, 110 hak sahibinin ise Bakanlığın yapacağı çalışmalarla yenilenecek konut ve yapılardan almak için anlaşma sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, projede aksama olmadığı aktarılarak, "Bağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğü irtibat bürosunda vatandaşlara bilgi verilmeye devam ediliyor." ifadesine yer verildi.