Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışması sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Sakarya Caddesi'nde yürütülen yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışması devam ediyor.

Vali Münir Karaloğlu, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile kentsel dönüşüm kapsamında yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışması devam eden Sakarya Caddesindeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı, esnafın görüş ve sorunlarını dinledi.

Sakarya Caddesi'nin baştan başa yenileneceğini kaydeden Karaloğlu, çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi iş birliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Cadde üzerindeki 65 apartman ve 337 iş yerine ilişkin cephe yenileme sürecinin tamamlanarak caddenin ilçenin en prestijli caddelerinden ve alışveriş alanlarından birisi haline dönüşeceğini aktaran Karaloğlu, Sakarya Caddesi'ni günlük 20 bin insanın alışveriş amaçlı kullandığını ifade etti.

Karaloğlu, kentsel dönüşüme yönelik çalışmalara da değinerek, şöyle konuştu:

"Bağlar'da hem kentsel dönüşüm hem kentsel yenileme faaliyetlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile şu anda Kaynartepe Mahallesinde kentsel dönüşüm faaliyetleri başladı. Birçok caddede, sokakta, yeni cadde açma, yeni sokak yapma, caddelerin, sokakların yenilenmesi, asfaltlanması çalışmalarımız da var. İlçe belediyemizle başlattığımız bu çalışmalar bittiğinde, Bağlar daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi daha yükselmiş bir ilçeye, bir bölgeye dönüşmüş olacak. Bu konuda gece gündüz aralıksız çalışıyoruz."