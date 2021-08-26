Üye Girişi
"Diyarbakır'ın bileği bükülmeyen kızları" gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti - Son Dakika

"Diyarbakır'ın bileği bükülmeyen kızları" gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

26.08.2021 11:09

Katıldıkları Türkiye 2021 Bilek Güreşi Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde milli formayı giymeye hak kazanan Diyarbakırlı 3 kız sporcu, gözünü Avrupa Şampiyonasına çevirdi.

Katıldıkları Türkiye 2021 Bilek Güreşi Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde milli formayı giymeye hak kazanan Diyarbakırlı 3 kız sporcu, gözünü Avrupa Şampiyonasına çevirdi.

Dicle ilçesinde okulun ücretli beden öğretmeni sayesinde bilek güreşindeki yetenekleri keşfedilen Gülçin Altınay (19), Helin Tuna (17) ve Elanur Kazaylek (13), bu branşla ilgilenmeye başladı.

Çeşitli müsabakalardan dereceyle dönen kızlara Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Dicle Belediyesi destek oldu.

Kaymakamlığın desteğiyle Tokat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na farklı kategorilerde katılan sporculardan Gülçin Altınay, 21 yaş altı 60 kilo sağ kolda birinci, Helin Tuna 18 yaş altı +70 kilo sol kolda ikinci ve Elanur Kazaylek de 15 yaş altı 50 kilo sağ kolda ikinci olarak milli takıma seçildi.

Elde ettikleri başarıyla ilçenin gururu olan kızlar, eylül ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Bilek gücünü inek sağımına borçlu

Sporcu Gülçin Altınay, AA muhabirine, 11. sınıftayken beden öğretmeninin kızlara bilek güreşi yaptırdığını ve okulda birinci olması sonrası bu sporla ilgilenmeye başladığını aktardı.

İlde düzenlenen okullar arası müsabakalarda birincilik elde ettiğini, daha sonra da 2019'da Eskişehir'de yapılan okullar arası yarışmada Türkiye 2. olduğunu anlatan Altınay, bu yıl Türkiye Şampiyonası'nı da sağ kolda birinci tamamladığını kaydetti.

"Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma seçilmek çok onur verici bir duygu. Gurur duydum. İnşallah ileri seviyeye taşırız." diyen Gülçin Altınay, "Önümüzdeki süreçte Litvanya'da Avrupa Şampiyonası olacak. Orada birinci gelerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aile olarak hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Altınay, "Annemle inekleri sağıyorduk. İnekleri sağınca kol kaslarım güçlendi. Hocam bir gün, 'Neden hammer kasların genişledi?' diye sordu. Ben de 'İnekleri sağdığım için.' yanıtını verdim. Hocamın tavsiyesiyle bilek güreşi sporu yapmaya başladım." açıklamasında bulundu.

Kendi arkadaşlarının yanı sıra, bazen erkeklerle de bilek güreşi yaptıklarını kaydeden Altınay, "Erkekleri yendiğimizde duyguları biraz değişiyor. Erkeklerle bilek güreşi yapmadan önce, "Ben yenerim" düşünceleri var. Yenilince de 'Nasıl olur, bir kıza karşı nasıl yeniliriz?" diyorlar. Biz de kendimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Tuna: "İnsanların takdirini topluyoruz"

Milli takıma seçilen isimlerden Helin Tuna, okulda erkeklerle bilek güreşi yaptığını ve onları yendiği için öğretmeninin dikkatini çektiğini anlattı.

"Okulda erkeklerle yaptığım maçlarda hep kazanıyordum. Kızlarla maç yapmıyordum çünkü onları zaten yeniyordum." diyen Tuna, hocasının tavsiyesi üzerine bu spora devam ettiğini aktardı.

Çeşitli müsabakalarda derece yaptığını, son olarak da Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu söyleyen Tuna, şu görüşlerini aktardı:

"Şu an çok mutlu ve gururluyum. Ailem de benimle gurur duyuyor. Milli takımda olmak çok iyi bir duygu, insana gurur veriyor. İnsanların takdirini topluyoruz. Çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Hedefim, ilk olarak Avrupa Şampiyonası'nda birinci gelmek. Daha sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Uluslararası her yerde ülkemi temsil etmek, madalyalar kazanmak ve tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum."

Kızların istediklerinde her şeyi başarabileceklerine inandığını vurgulayan Helin Tuna, "Kızların hiçbir engel tanımaması gerekiyor. Zor koşullarda bu seviyeye geldim. 'Bunu yapacağım.' dedim ve yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Biz kızlar fiziksel olarak da güçlüyüz. Bu gücümüzü sporda göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Elanur Kazaylek ise kendisinin de diğer arkadaşları gibi öğretmeninin tavsiyesine uyarak kol kasları bilek güreşine uygun olduğu için bu sporla ilgilenmeye başladığını dile getirdi.

Türkiye ikincisi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Kazaylek, "Şampiyonada derece yapabileceğimi düşünmüyordum ama 2. oldum. Milli takıma girmeye hak kazandım, çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Hedefim, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak. Sonrasında dünya şampiyonluğun da kazanmak istiyorum. Bilek güreşi, hayalimde olmayan bir spordu. Şimdi hayatımın en önemli yerinde." diye konuştu.

Antrenör Durmaz: "Dicle ilçesi ilk defa milli takıma sporcu yerleştirdi"

Sporcuların antrenörü Rıdvan Durmaz, ücretli öğretmenlik yaptığı okulda bilek güreşinde yetenekli kız sporcuları keşfedip, onları müsabakalara hazırladığını belirtti.

Farklı branşlarda sporcu yetiştirdiğini fakat gençlerin bilek güreşinde yetenekli olduklarını fark etmesi üzerine bu alana yoğunlaştığını aktaran Durmaz, ilk olarak 2019'da Türkiye ikinciliği elde ettiklerini aktardı.

Durmaz, gençlerle ilgilenildiği sürece her türlü branşta başarı getirebileceklerine inandığını aktararak "Dicle ilçesi ilk defa milli takıma sporcu yerleştirdi. İlçeden 3 sporcu aynı anda yerleşti. İlk defa Türkiye şampiyonumuz oldu. Mucize gibi bir olay. Mutluyuz, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Milli formamızı giyecekler, bayrağımızı taşıyacaklar. Gençlerle çalışmaya durmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müsabakalara katılabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Durmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dicle Kaymakamlığı her zaman yanımızda oldu. Maddi ve manevi desteklerini esirgemediler. Belediyemiz de yardımcı oldu. Maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Dicle'nin demir bilekli kızlarıyla Avrupa'da çok önemli bir yarışmaya katılacağız. Bütün Türkiye'nin, Diyarbakır'ın bu yolda bize destek çıkmasını bekliyoruz."

Kaymakam Yurdagül: "Gençler bizim için çok önemli"

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, başarılarından dolayı kızları kutlayıp, gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Avrupa yolunda sporculara başarı dilediğini ifade eden Yurdagül, "Gençler bizim için çok önemli. Ülkemizin geleceği, yarınlarımız gençlere destek verildiğinde, neleri başarabileceklerine şahit olduk. İlimize, ilçemize gurur yaşatan gençlerimizin Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi de gururlandıracaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Dicle, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Diyarbakır'ın bileği bükülmeyen kızları' gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı 11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 09:52 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu
Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü 08:23 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı 00:20 Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı

Son Dakika Haberleri
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
11:01 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
10:03 Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı
Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor         
19:34
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:25:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Diyarbakır'ın bileği bükülmeyen kızları" gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement