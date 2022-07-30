Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, aracın bagajına gizlenmiş 5 kilo 500 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.A. (42) işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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