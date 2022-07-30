Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

30.07.2022 15:05
Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, aracın bagajına gizlenmiş 5 kilo 500 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.A. (42) işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Tragger, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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