Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Orhan...

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Orhan...

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Orhan Ayaz kazandı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Orhan..., System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Orhan Ayaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Orhan Ayaz 30 bin 867, AK Parti adayı Mustafa Kemal Arslan 11 bin 935, CHP adayı Selim Yılmaz 742 oy aldı.

-Ayaz'ın öz geçmişi-

İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Orhan Ayaz, 2015-2018 yılları arasında HDP İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı. Ayaz, evli ve çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Orhan Ayaz, Bismil, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel
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