Dicle Nehri'nde iki çocuk kayboldu - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde iki çocuk kayboldu

12.08.2022 16:29
Dicle Nehri'nde iki çocuk kayboldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ne giren iki Suriyeli çocuk kayboldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ne giren iki Suriyeli çocuk kayboldu. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi'nde 5 ve 7 yaşlarındaki iki Suriyeli çocuk serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Çocuklar, suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda Erdoğan isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Emin adındaki çocuğun bulunması için ise arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Dicle, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Nehri'nde iki çocuk kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Nehri'nde iki çocuk kayboldu - Son Dakika
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