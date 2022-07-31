Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı

31.07.2022 12:55
Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ö.S. (44) gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin liralık Türk lirası ve dövize el koyuldu. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı Bismil'de narkotik uygulamasında 5.5 kilogram esrar yakalandı Bismil'de narkotik uygulamasında 5.5 kilogram esrar yakalandı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Narkotik, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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