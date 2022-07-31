DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 600 gram esrar ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2 kilo 600 gram esrar ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi. Sürücü Ö.S.(44) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Son Dakika › Güncel › BİSMİL'DE OTOMOBİLİNDE 2 KİLO 600 GRAM ESRAR İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika