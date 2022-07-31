BİSMİL'DE OTOMOBİLİNDE 2 KİLO 600 GRAM ESRAR İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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BİSMİL'DE OTOMOBİLİNDE 2 KİLO 600 GRAM ESRAR İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

31.07.2022 14:54

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 600 gram esrar ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 600 gram esrar ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2 kilo 600 gram esrar ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi. Sürücü Ö.S.(44) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİSMİL'DE OTOMOBİLİNDE 2 KİLO 600 GRAM ESRAR İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİSMİL'DE OTOMOBİLİNDE 2 KİLO 600 GRAM ESRAR İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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