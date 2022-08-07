Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu

07.08.2022 19:27
Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde toprağa gömülü uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları aramada toprağın altına gizlenmiş 1,5 kilogram esrar buldu.

Olayla ilgili C.S. (17), İ.S.(18), M.S.(23) ve O.G.(18) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu - Son Dakika
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