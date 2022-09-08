Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.
Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 250 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 8,06 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bismil'de düzenlenen 'huzur' uygulamasında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika