Bismil'de düzenlenen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bismil'de düzenlenen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı

08.09.2022 15:26
Bismil'de düzenlenen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 250 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 8,06 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bismil'de düzenlenen 'huzur' uygulamasında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bismil'de düzenlenen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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