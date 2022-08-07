Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında, aralarında daha önce arama kararı bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltında alındı. Zanlıların araçlarında ve üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': Silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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