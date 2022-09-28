Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

28.09.2022 15:14
Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Doğan (39) yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Aysel Yetişkin (39), Enes Doğan (1) ve Mazlum Doğan (5) 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Murat Doğan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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