Alınan bilgiye göre, Diyarbakır- Batman kara yolunun Bismil ilçe girişinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki 47 NL 111 plakalı pamuk yüklü tırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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