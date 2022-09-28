Çalışma kapsamında Barış Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurulan G.D'ye (20) ait sırt çantasında yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ve suç geliri olarak değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Muğla'da intihar ettiği ihbarı yapılan kişinin kardeşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi

Kaynak: AA

Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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