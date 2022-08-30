Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı

30.08.2022 21:18
Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ilçe genelinde 15-30 Ağustos'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi ile 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 281,24 gram esrar, 28,55 gram metamfetamin ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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