Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ilçe genelinde 15-30 Ağustos'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi ile 12 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 281,24 gram esrar, 28,55 gram metamfetamin ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı - Son Dakika

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