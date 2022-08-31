Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı - Son Dakika
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Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı

31.08.2022 13:58
Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ilçe genelinde 15-30 Ağustos'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi ile 12 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 281,24 gram esrar, 28,55 gram metamfetamin ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı - Son Dakika
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