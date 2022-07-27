'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi - Son Dakika
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'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi

27.07.2022 20:41
'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini savcı olarak tanıtıp, hakkında terör soruşturması olduğu yalanıyla dolandırmak isteyenler, polisin dikkati sayesinde engellendi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini savcı olarak tanıtıp, hakkında terör soruşturması olduğu yalanıyla dolandırmak isteyenler, polisin dikkati sayesinde engellendi.

Bismil ilçesinde telefonla aradıkları E.A.'ya, adının terör örgütü ile ilgili bir soruşturmaya karıştığını belirterek, yapılacak operasyon öncesinde evinde ve banka hesaplarında bulunan tüm paraları belirtilen hesap numarasına yatırması gerektiğine ikna eden dolandırıcılar, ayrıca operasyonun güvenliği için görüşmelerin gizli kalmasını istedi. E.A., hazırladığı 5 bin 315 euroyu dolandırıcıların hesabına yatırmak için yola çıktı. Yolda telaşlı halini gören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin durdurmasıyla, E.A. durumu anlattı. Polis, dolandırıcılar tarafından arandığı belirttiği E.A.'yı sakinleştirerek, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledi. Şüphelilerin dijital ayak izlerini takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri dolandırıcıların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi - Son Dakika

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