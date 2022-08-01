Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde otomobilin şoför mahallinden 34 gram ağırlığında metamfetamin olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirilirken araç sürücüsü F.F.(33) gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Narkotik, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da narkotik uygulaması: 1 tutuklanma - Son Dakika

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