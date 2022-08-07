Diyarbakır'da polis arazide toprağı gömülü uyuşturucu madde buldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da polis arazide toprağı gömülü uyuşturucu madde buldu

07.08.2022 18:44
Diyarbakır'da polis arazide toprağı gömülü uyuşturucu madde buldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ihbarını değerlendiren narkotik polisleri arazide toprağı gömülü uyuşturucu madde buldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ihbarını değerlendiren narkotik polisleri arazide toprağı gömülü uyuşturucu madde buldu. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde dört şahsın boş bir araziye uyuşturucu madde gömdüğü bilgisini alan Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Fırat Mahallesi'nde bulunan boş araziler üzerinde çalışma başlattı. Uyuşturucu maddenin gömülü olduğu yeri tespit eden görevliler, alanda kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı neticesinde 1,5 kilogram ağırlığında kubar esrar olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen C.S.(17), İ.S.(18), M.S.(23) ve O.G.(18) isimli şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Narkotik, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da polis arazide toprağı gömülü uyuşturucu madde buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da polis arazide toprağı gömülü uyuşturucu madde buldu - Son Dakika
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