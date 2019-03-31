Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şehmus Karamehmetoğlu kazandı.

Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şehmus Karamehmetoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şehmus Karamehmetoğlu 8 bin 834, HDP adayı Muharrem Şahin 5 bin 241, DSP adayı Nurettin Akdağ 3 bin 647 oy aldı.

-Karamehmetoğlu'nun özgeçmişi-

Şehmus Karamehmetoğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çermik'te tamamladı. 2014'te AK Parti'den Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi. 2 Ekim 2016'da Çermik Belediye Başkanı Mehmet Akdağ'ın vefat etmesi nedeniyle 10 Ekim 2016'da AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak belediye meclisi üyeleri arasında yapılan oylamada Çermik Belediye Başkanlığına seçildi. Karamehmetoğlu, evli ve 10 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:15 Kaynak: AA

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