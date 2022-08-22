Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

22.08.2022 16:40
Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden Ağci Çiçek (15) öldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Çiçek'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi'nde önceki gün merada hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağci Çiçek'in üzerine yıldırım isabet etti. Bölgeye gelen köylüler, Çiçek'i yerde hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiçek'in cansız bedeni otopsi için Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yıldırım, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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