Yapılan kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiçek'in cansız bedeni otopsi için Çermik Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yıldırım, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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