DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi'nde önceki gün merada hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağci Çiçek'in üzerine yıldırım isabet etti. Bölgeye gelen köylüler, Çiçek'i yerde hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiçek'in cansız bedeni otopsi için Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika