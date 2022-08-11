Kamyondaki 500 kovan arı yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyondaki 500 kovan arı yandı

11.08.2022 15:32
Kamyondaki 500 kovan arı yandı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kamyonda çıkan yangında 500 kovan arı yandı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kamyonda çıkan yangında 500 kovan arı yandı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, cep telefonu ile görüntülenirken, kovanların sahibi Yaşar Ölmez (38), yaklaşık 750 bin TL zararının olduğunu belirtti.

Adanalı Yaşar Ölmez, 9 Ağustos günü 500 kovan arıyı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kiraladığı 06 DL 4016 plakalı kamyona yükledi. 4 yıllık arıcılık yapan Ölmez de kendi otomobiliyle, kamyonun peşinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Diyarbakır'ın Çermik ilçe çıkışına gelindiğinde kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kovanların tamamının yandığı yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'TEK İŞİM BU, NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM'

Yaşar Ölmez, "Arılar yandı, tek geçim kaynağım gitti. Benim tek işim bu, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. 500 kovan arı yandı. Herkesten yardım bekliyorum. Sesimi duysunlar. Yaklaşık 750 bin TL zararım var" dedi.


YORUMLAR
500
Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü Açıklaması Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü Açıklaması Bağlar'da kadınlara şiddete karşı savunma eğitimi Bağlar'da kadınlara şiddete karşı savunma eğitimi
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyondaki 500 kovan arı yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
14:29 Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyondaki 500 kovan arı yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement