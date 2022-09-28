Diyarbakır'da hafif ticari araç iki otomobille çarpıştı, 3 kişi öldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da hafif ticari araç iki otomobille çarpıştı, 3 kişi öldü

28.09.2022 13:58
Diyarbakır'da hafif ticari araç iki otomobille çarpıştı, 3 kişi öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün gece ilçe merkezi Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde karşı yönden gelen 2 otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hasan K. (16), Koçali İ. (17) ve Hasan T. (18) hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Tragger, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hafif ticari araç iki otomobille çarpıştı, 3 kişi öldü - Son Dakika

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