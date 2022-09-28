Sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün gece ilçe merkezi Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde karşı yönden gelen 2 otomobil ile çarpıştı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Tragger, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da hafif ticari araç iki otomobille çarpıştı, 3 kişi öldü - Son Dakika

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