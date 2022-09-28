Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün gece ilçe merkezi Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde karşı yönden gelen 2 otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Hasan K. (16), Koçali İ. (17) ve Hasan T. (18) hayatını kaybetti.
Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da hafif ticari araç iki otomobille çarpıştı, 3 kişi öldü - Son Dakika