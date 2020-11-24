Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor

24.11.2020 09:16
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı (44), 'Sıfır atık projesi' kapsamında, izinli olduğu günlerde sokak sokak gezerek atık pil ve batarya topluyor.

DİYARBAKIR'da sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı (44), 'Sıfır atık projesi' kapsamında, izinli olduğu günlerde sokak sokak gezerek atık pil ve batarya topluyor. 1 yılda yarım ton atık toplayan Kamçı, aynı zamanda sokaklarda gördüğü çocukları da atıkları toplamaları konusunda teşvik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır atık projesi' kapsamında, Bağlar ilçesi İMKB Karacadağ Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Yahya Kamçı, izinli günlerinde sokak sokak gezerek atık pil ve batarya topluyor. Geri dönüşümün önemini anlatmak için de Sur ilçesinde bir dükkan kiralayan Kamçı, burayı topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle dizayn etti. Araba lastiklerinden tabure ve sehpa yapan Kamçı, 900 pet şişeden koltuk yaparak, koli bandı ile şekillendirdi. Kamçı, sokaklarda karşılaştıkları çocukları da bilgilendirip atık toplamaları konusunda teşvik ediyor

'2 TONDAN FAZLA ATIK PİL VE BATARYA TOPLADIM'2011 yılından bu yana atık topladığını ifade eden Kamçı, bugüne kadar 2 tondan fazla atık topladığını söyledi. Kamçı, hem öğrencilerine hem de velilere bu davranışı kazandırmaya çalıştığını belirterek, "Şu ana kadar 2 tondan fazla atık pil ve batarya topladım. Bunları Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiyorum. Onlar da atık pil toplayıcılarına gönderiyorlar. Onlar da içlerindeki materyalleri ayıklayıp daha sonra geri dönüşümde çeşitli şekillerde tekrar kazandırıyorlar. Sur ilçesi biliyorsunuz ki 30'dan fazla medeniyete ev sahipliği etmiştir. Buraya sahip çıkmamız gerekiyor. İlçeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor" dedi.'ATIKLARDAN BÜRO YAPTIM'Çevre temizliğini çocuklara aşılamak için ilçede atıklardan bir büro da oluşturduğunu anlatan Kamçı, "Hem çocukları bilinçlendirmek hem de buradaki insanlara anlatmak için bir şey yapmaya çalışıyorum. Pandemi sürecinde de boş durmadım. 1 yılda 500 kiloya yakın atık pil ve batarya topladık. Bunları özellikle yaptığımız atık kutularla topluyoruz. Şükürler olsun insanlarımız yavaş yavaş bu konuda bilinçleniyor. Bir atık pil içinde bulundurduğu materyallerden dolayı 6 metrekarelik bir alanı kirletebiliyor. Batarya da aynı şekilde büyüklüğüne göre kirletiyor. Aküler daha fazla kirletiyor. Atık yağlar çevreye daha fazla zarar veriyor. Mesela bir litre atık yağ 10 bin litrelik bir alanı kirletebilir. Bu kapsamda ele alırsak amacımız insanlara sadece bunu empoze etmektir. İnanıyorum ki bir gün herkes çevreci olacaktır. Bu konuda çocuklarımıza temiz bir çevre, temiz bir gelecek bırakmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Yahya Kamçı'nın projesinden etkilenen ve atık toplamaya başlayan Ayhan Türe de, "Bazen haftada bir bazen de ayda bir topladıklarımızı buraya getiriyoruz. Hocamız aynı zamanda garibanın ve doğanın kimliğidir. Doğaya zarar veren her şeye karşıdır. Ayrıca fakirlere de yardım ediyor. Bu konuda hepimize de öncülük ediyor. Bugüne kadar 100 kiloya yakın pil ve batarya topladık" dedi.

Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor
Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Sur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor - Son Dakika


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