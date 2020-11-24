Diyarbakır'ın 'çevreci öğretmeni' sokak sokak gezerek atık topluyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı (44), 'Sıfır atık projesi' kapsamında, izinli olduğu günlerde sokak sokak gezerek atık pil ve batarya topluyor. 1 yılda yarım ton atık toplayan Kamçı, aynı zamanda sokaklarda gördüğü çocukları da atıkları toplamaları konusunda teşvik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır atık projesi' kapsamında, Bağlar ilçesi İMKB Karacadağ Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Yahya Kamçı, izinli günlerinde sokak sokak gezerek atık pil ve batarya topluyor. Geri dönüşümün önemini anlatmak için de Sur ilçesinde bir dükkan kiralayan Kamçı, burayı topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle dizayn etti. Araba lastiklerinden tabure ve sehpa yapan Kamçı, 900 pet şişeden koltuk yaparak, koli bandı ile şekillendirdi. Kamçı, sokaklarda karşılaştıkları çocukları da bilgilendirip atık toplamaları konusunda teşvik ediyor