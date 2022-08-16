Diyarbakır'da 'kız kaçırma' nedeniyle başlayan husumet barışla sonuçlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'kız kaçırma' nedeniyle başlayan husumet barışla sonuçlandı

16.08.2022 14:16

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 'kız kaçırma' meselesi yüzünden iki aile arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 'kız kaçırma' meselesi yüzünden iki aile arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Çınar ilçesinde geçen günlerde Yetiştiren ile Karatay aileleri arasında 'kız kaçırma' nedeniyle husumet başladı. Bölgede etkin olan Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (METİNADER) ve kanaat önderleri, herhangi bir olay yaşanmaması için taraflarla görüşmeye başladı. Dernek Başkanı Mehmet Özçelik ile derneğin kurucu başkanı Esat Güngörür, derneğin barış komisyonu başkanı Yusuf Durmaz, Tilver köyü muhtarı Hikmet Kaya ile kanaat önderleri Eşref Güler ve Servet Güngörür'ün girişimleriyle aileler husumeti sonlandırmaya karar verdi. Dernek binasında düzenlenen barış töreni ile husumet sona erdi.Dernek Başkanı Mehmet Özçelik, her iki ailenin barışa olumlu bakmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu barışta emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Özçelik, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'kız kaçırma' nedeniyle başlayan husumet barışla sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'kız kaçırma' nedeniyle başlayan husumet barışla sonuçlandı - Son Dakika
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