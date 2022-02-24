Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

24.02.2022 13:49

- Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

- Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Asağıkonak Mahallesinde iki aile arasında daha önce arazi anlaşmazlığı yaşandı. Taraflar arasında iddiaya göre, yine arazi meselesinden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle olay silahlı kavgaya döndü. Olayda 10 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra güvenlik gerekçesiyle kentte farklı hastanelere sevk etti. Olayda yaralan 10 kişiden durumu ağır olan 2 kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastane çevresinde taraflar arasında kavga yaşanırken, jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

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Diyarbakır, Çınar, kavga, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'ın çınar ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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