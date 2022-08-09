Kadın kaymakam makam koltuğunu kız çocuklarıyla paylaşıyor

Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kız çocuklarının okumaları ve kariyer sahibi olmaları amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında makam koltuğunu öğrencilerle paylaşıyor.

Çeşitli gerekçelerle okula gönderilmeyen kız çocuklarının eğitime kazandırılması için çalışmalar sürerken, Çınar Kaymakamlığınca da "Geleceğin Kaymakamları Çınar'dan" projesi hazırlandı.

Kız çocuklarının ufkunun açılması, gelecek ve kariyer planlamaları yaparken özgüvenlerinin gelişmesi amacıyla 19 Mayıs'ta hayata geçirilen proje ile evinden makam aracıyla alınan kız öğrenci kaymakamlığa getiriliyor.

Burada makam koltuğuna oturan kız öğrenci, kadın yetkililerle tanıştırılıyor, toplantılara katılıp, Kaymakam ile ilçeyi geziyor, hane ziyaretlerinde bulunuyor.

Büyüknalçacı, ayın belirli günlerinde uygulanan bu projenin yanı sıra haftalık değerlendirme toplantılarında da kız çocuklarıyla bir araya gelerek, kariyer planları ve eğitimde karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşüp, onlara rehberlik ediyor.

"Neden Çınar'dan bir kadın kaymakam, hakim, savcı çıkmasın?"

Proje ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kaymakam Büyüknalçacı, nüfusu 78 bin olan ilçede 22 bini aşkın öğrenci bulunduğunu söyledi.

Büyüknalçacı, kız çocuklarının okutulmasına karşı ön yargıları kırmak, onlara yüklenen geleneksel rolleri ortadan kaldırarak kızların okullaşma oranını arttırıp, neler yapabileceklerini göstermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

İlçede kadın yönetici olarak kız çocuklarına rol model olduğunu anlatan Büyüknalçacı, "Bir kadın savcımız var, bir de kadın yazı işleri müdürümüz var. 'Neden Çınar'dan bir kadın kaymakam, hakim, savcı çıkmasın?' dedik. Bizler burada gelip geçici devletin atadığı memurlarız. Buraya hedefleri değişmiş, hayata geniş perspektiften bakan çocuklar bıraktık." dedi.

Büyüknalçacı, makama gelen çocukların neler yapabileceklerini görme şansı bulduklarını, diğer kız çocuklarına da rol model olduğunu vurguladı.

Kız çocuklarına eğitim hayatlarına ısrarla devam etmeleri halinde nerelere gelebileceklerini göstermek istediklerini kaydeden Büyüknalçacı, "Onların fikirlerinin ilçeyi değiştirmek anlamında ne kadar değerli olduğunu ve bizim de onlardan öğrenecek çok şeyimiz olduğunu gördük. Sadece onlara katkıda bulunmuyoruz, onlardan da çok şey öğreniyoruz. Onların fikirleri bize yön veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüknalçacı, proje sayesinde ekilen fidanların meyvelerini ilerleyen yıllarda toplayacaklarına inandığını belirtti.

"Okutulmayan annelerin kızlarıyız"

Proje ile makam koltuğuna oturan ve bir gününü Kaymakam ile geçiren Çınar Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Gülbahar Atlı (16), ilçenin sorumluluğunu omuzlamanın hem zor hem gurur verici olduğunu söyledi.

Hayatta imkansız diye bir şey olmadığını hissettiğini belirten Atlı, duygularını şu ifadelerle anlattı:

"Annem okutulmamış ve erken yaşta evlendirilmiş. Okutulmayan annelerin çocuklarıyız. Bugün buraya gelerek amaçlarımın ve ideallerimin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anladım. Kaymakamlık hayali oluştu kafamda. Bunu yapabilirim. İnsanlar çabalarıyla bir yerlere gelebiliyor. Bugün birçok şeyi kafamda değiştirdim. Önemli olan insanların ne düşündüğü değil, senin çabalarının peşinden ne kadar çok gittiğin."

"Neden kaymakam olmayayım?' düşüncesi oluştu"

11. sınıf öğrencisi İlayda Ertem de Kaymakamlıkta eğitim öğretim dönemine ilişkin yapılan değerlendirme toplantısına katılmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

Öz güveninin geliştiğini dile getiren Ertem, "Neden kaymakam olmayayım?' düşüncesi oluştu." dedi.

Anne ve babalara seslenen Ertem, kız çocuklarını okutmaları çağrısında bulundu.

Ertem, "Biz yaptık sizin kızlarınız neden yapamasın. Onlarda da bu cesaret var. Önemli olan onların öz güvenlerini artırmak." ifadesini kullandı.