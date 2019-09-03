Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın değil, Yüksekova'nın karpuzu
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Diyarbakır'ın değil, Yüksekova'nın karpuzu

2 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Uğur Ertoğrul isimli vatandaş, 4 bin metrekare üzerinde karpuz ekerek Diyarbakır karpuzuna rakip oldu.

Diyarbakır'ın değil, Yüksekova'nın karpuzu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Uğur Ertoğrul isimli vatandaş, 4 bin metrekare üzerinde karpuz ekerek Diyarbakır karpuzuna rakip oldu.


Yüksekova- Şemdinli karayolu üzerinde bulunan Demirkonak köyünde ikamet eden Uğur Ertoğrul isimli vatandaş, 4 bin metrekarelik bahçesine 4 bin tohum ekerek, Diyarbakır karpuzunu aratmayacak şekilde karpuz yetiştirdi. İş imkanının az olduğu ilçede her sene batıya giden gençler, bu sefer kendi imkanlarıyla ektiği karpuzla köyde iş istihdamı da oluşturdu. 3 ay içerisinde gelişen karpuzlar güzel görünümüyle renk katarken, bununla beraber köyde 50 kişiye de iş imkanı sağladı. Diyarbakır karpuzunu aratmayacak şekilde karpuz bahçesi oluşturan Uğur Ertoğrul; "Malum Yüksekova'da iş imkanları kısıtlı olduğu için bizde kendi köyümüzde 4 bin metrekare üzerinde 4 bin karpuz tohum ektik. Şükür şimdi gelişen karpuzlarımız, Diyarbakır karpuzunu aratmayacak şekilde. Bizde Şemdinli yolu üzerinde olduğumuz için burada barakalar kurduğumuz yerde de karpuzlarımızı satıyoruz. Çok şükür karpuzumuza rağbet var, tadı da harika. Onun için artık herkesi buraya bekleriz" dedi. - HAKKARİ

Diyarbakır, Yüksekova, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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