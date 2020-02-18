Diyarbakır'ın 'Deli Mevlo'su hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın 'Deli Mevlo'su hayatını kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'ın 'Deli Mevlo'su hayatını kaybetti

6 saat önce

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde eğitim veren ve yetiştirdiği öğrenciler arasında Bakan, milletvekili, üst düzey bürokratlar çıkaran 'Deli Mevlo' lakaplı tarih öğretmeni Mevlüde Tütenk, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın 'Deli Mevlo'su hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde eğitim veren ve yetiştirdiği öğrenciler arasında Bakan, milletvekili, üst düzey bürokratlar çıkaran 'Deli Mevlo' lakaplı tarih öğretmeni Mevlüde Tütenk, hayatını kaybetti. Tütenk'in tabutunu öğrencileri kaldırdı.


Mezun olduğu Ziya Gökalp Lisesi'nde yaklaşık 38 yıl tarih öğretmenliği yapan ve 2005 yılında emekliye ayrılan Mevlüde Tütenk, binlerce öğrenci yetiştirdi. Öğrencilerinin 'Deli Mevlo' lakabını taktığı Mevlüde Tütenk, Diyarbakırlılar için unutulmaz bir idol oldu. Hemen her meslek grubundan öğrencisi bulunan Tütenk, geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirdi. Tütenk, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Tabutunu öğrencileri kaldırdı


Melvüde Tütenk'in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında defnedildi. Tütenk'i son yolculuğunda da öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrenciler Tütenk'in tabutunu taşıyarak öğretmenlerine karşı son görevlerini yerine getirdi.


Mevlüde Tütenk'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan öğrencilerinden Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan, Mevlüde hocanın bir efsane olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Mevlüde hocamın öğrencisi olmaktan onur duyuyorum, gerçekten de o bir efsaneydi, bu kadar insanın gelmesi cenazesinde bulunması onun ne kadar efsane olduğunun göstergesi. Bırakın Diyarbakır'ı Türkiye'de tanınan insandı, onun öğrencisi olmak benim için bir ayrıcalıktır. Kendisine rahmet diliyorum umarım mekanı cennet olur, Allah rahmet eylesin. Babası aynı zamanda bizim mahallenin muhtarıydı, anlatılacak gibi değil, sınıf içerisinde ve dışarıda, dobra oluşu özellikle insanların ona olan sevgisini daha da artırdı. Öğrencilerinin halen onu araması, bir efsane olarak yad etmesi herkesin birçok anısı var onunla. Bizim tarih öğretmenimizdi çok farklı anlatırdı, sanki öğrencilere kafasına yerleştirir şekilde anlatırdı derslerini bazen esprili. Özellikle öğrencilere yaklaşımı bir anne gibi yaklaşırdı" dedi. - DİYARBAKIR

Milletvekili, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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