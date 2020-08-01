Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün... - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün...
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi kaynağından iptal edilmiştir.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 10:39
Kaynak: AA
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