Diyarbakır'ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyata ilişkin, "Tedbirleri alacağız. Bir daha bu şekilde hafriyat dökümlerine müsaade edilmeyecek, dökenler en ağır şekilde cezalandırılacak." dedi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatın kaldırılması için yürütülen çalışmaları inceledi.

Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, 2015'ten bu yana Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını, kentin tescilli alanı olduğunu belirterek, bahçelerin 700 hektarlık bir alanda olduğunu söyledi.

Hevsel Bahçeleri'nin 7 bin yıllık tarihinin bulunduğunu, yaşamın kesintisiz olarak devam ettiği alanlar olduğunu aktaran Çiftçi, şunları belirtti:

"Maalesef geçtiğimiz dönemde zaman zaman bu bahçelerde bir hafriyat dökümleri olmuş. Çok büyük bir alan. Burada bir hafriyat dökümünün olduğunu öğrendik. Arkadaşlarımız hemen çalışma başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce de bir çalışma başlatıldı. Bunları yapanların tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor. Bir iş planı çerçevesinde buranın temizlenmesi için bir gayret ortaya konuldu. 2 gündür Sur Belediyesi olarak çalışıyoruz. Bugün inşallah önemli oranda bu alanı temizleyeceğiz."

Hevsel Bahçeleri'nin önemli bir habitat merkezi olduğunu ve 180'in üzerinde kuş türünün bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, kuşların önemli göç konaklama merkezilerinden biri olduğunu anlattı.

Alanın hem tarımsal özgünlüğünün hem de doğal güzelliklerinin bu haliyle korunması gerektiğini ifade eden Çiftçi, Valilik, Sur Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak önlemleri yerine getireceklerini bildirdi. Çiftçi, şöyle dedi:

"Tedbirleri alacağız. Bir daha bu şekilde hafriyat dökümlerine müsaade edilmeyecek en ağır şekilde cezalandırılacak. Hafriyat dökümü yapanların tespiti noktasında çalışmalarımız devam ediyor."

Çiftçi, alanın dünya mirası olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

"Başka Diyarbakır, başka Hevsel Bahçeleri yok"

Hevsel Bahçeleri'ne ilişkin bir sıkıntı yaşanması durumunda vatandaşların bu durumu ilgili birimlere bildirmesini istediklerini dile getiren Çiftçi, "Beraber hareket edeceğiz, beraber koruyacağız. Başka Diyarbakır, başka Hevsel Bahçeleri yok. Bu özel alanın mutlaka korunması gerekiyor. Çalışmamızı yarın itibariyle tamamlamış olacağız. Hafriyatın önemli bir kısmı kaldırıldı. İnşallah eski ve doğal haline kavuşacak. Maalesef eskiden de bu şekilde tecavüzler yapılmış ve yer kazanılmış. Bundan sonra böyle bir dökümün olmasına izin verilmeyecek." sözlerine yer verdi.