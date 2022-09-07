Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği il dışına çıkma imkanı olmayan 160 kadın, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'dan oluşan kültür gezisine katıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ergani'de 160 kadın 'kültür gezisi' kapsamında farklı illeri ziyaret etme fırsatı buldu - Son Dakika

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