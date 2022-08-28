Ekipler ayrıca şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Hisarcık, Ergani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.