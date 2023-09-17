Diyarbakır\'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

METRELERCE TAKLA ATTI

Kaza, Ergani ilçesi Karaburçak Mahallesi Diyarbakır istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Askan yönetimindeki 06 CRD 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, 17 yaşındaki Mert Keser, Murat Keser ve sürücü Serkan Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.