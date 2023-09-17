Diyarbakır'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Diyarbakır'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır\'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 17.09.2023 16:58

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

METRELERCE TAKLA ATTI

Kaza, Ergani ilçesi Karaburçak Mahallesi Diyarbakır istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Askan yönetimindeki 06 CRD 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, 17 yaşındaki Mert Keser, Murat Keser ve sürücü Serkan Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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