Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın fethi kutlandı

Diyarbakır'ın fethi kutlandı

5 saat önce

Gönül Mimarları İnisiyatifi, Diyarbakır'ın fethinin 1380. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Diyarbakır'ın fethi kutlandı, System.String[]
Gönül Mimarları İnisiyatifi, Diyarbakır'ın fethinin 1380. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İslam Ordularının, 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethedilişlerinin yıl dönümü, Merkez Sur ilçesindeki Tarihi Hz. Süleyman Camii önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Program Abdulkadir Arslanoğlu, Abdurrahman Dilipak'ın söyleyişleriyle başladı. 7'den 70'e katılımın gerçekleştiği etkinlikte 27 Mayıs 639'da fethedilen Diyarbakır'ın tarihi anlatıldı. Gönül Mimarları İnisiyatifi sözcüsü Hasan Yosun Kaya, Fetih haftası ve ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluşarak, Diyarbakır Fetih'in 1380. Yılını kutladıklarını dile getirerek programın kapanışı iftar sofrasıyla sonlandırdıklarını aktardı. Etkinlik Grup Tillo'nun seslendirdiği ilahilerle sona erdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:34 Kaynak: İHA
Abdurrahman Dilipak, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın fethi kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]