Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı

27.05.2021 08:00

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker: "Batı medeniyetinin Diyarbakır'dan öğreneceği çok şey vardır" "Bizim maalesef son 40 yıldır bir tek gündem maddemiz oldu Diyarbakır'ın terör" İslam'ın Anadolu'ya açılan ilk...

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker:

"Batı medeniyetinin Diyarbakır'dan öğreneceği çok şey vardır"

"Bizim maalesef son 40 yıldır bir tek gündem maddemiz oldu Diyarbakır'ın terör"

DİYARBAKIR - İslam'ın Anadolu'ya açılan ilk kapısı, Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı kentte uzun bir aranın ardından dev bayrak açılarak meşaleli yürüyüşle kutlandı. Yapılan etkinlikte konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "İslam medeniyetinin inşasında Diyarbakır çok ama çok önemli bir yere sahiptir. Evrensel anlamda etkileyici ve belirli olan, yönetim kodlarını belirleyen batı medeniyetinin Diyarbakır'dan öğreneceği çok şey vardır" dedi.

Diyarbakır Valiliği himayesinden Diyarbakır büyükşehir belediye tarafından İslam'ın Anadolu'ya açılan ilk kapısı, Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382. yılı etkinlikleri kapsamında, kentte uzun bir aranın ardından dev bayrak açılarak meşaleli yürüyüş düzenlenerek kutlandı.

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382. yılı etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mustafa Uzan Cami'den saat: 03.30'da başlayan meşaleli yürüyüşe Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün startını veren Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, Dicle Üniversitesi Mustafa Uzan Cami'den başladıkları meşaleli yürüyüş Hz. Süleyman Cami'den son buldu. Burada sabah namazı kılan Vali Karaloğlu ve beraberindeki daha sonra dua etmek üzere Hz. Süleyman Cami önündeki alana gelerek dua ettiler.

Kuran-I Kerim'in okunması ve Diyarbakır'ın Fethine ilişkin bilgiler paylaşılmasının ardından konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır'a sahip çıkılması konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Diyarbakırlılar olarak bu şehrin değerlerine sahip çıkmamız lazım"

İslam medeniyetinin inşasında Diyarbakır çok ama çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Eker, "Evrensel anlamda etkileyici ve belirli olan, yönetim kodlarını belirleyen batı medeniyetinin Diyarbakır'dan öğreneceği çok şey vardır. Çünkü, 1382 yıldır bu şehirde farklı dinler, inançlar, kültürler, etnik yapılar barış içerisinde bir arada çoğulcu bir toplum modeli inşa etmiştir. Bizim en çok Diyarbakırlılar olarak bu şehrin değerlerine sahip çıkmamız lazım" dedi.

"Terör olaylarıyla Diyarbakır'ın tarihsel hafızasını yok etmeye çalıştılar"

Hendek olaylarına atıfta bulunan ve terör örgütünün Diyarbakır'ın tarihini yok etme girişiminde bulunduğunu aktaran Eker, "Bundan 3 - 4 yıl önce burayı yıkmaya, yakmaya, bombalamaya ve mayınlamaya kalkanlar esas itibariyle Diyarbakır'ın Kudus'e, Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye kardeş olan değerlerini yıkmaya ve onun tarihsel hafızasını yok etmeye çalıştılar. Bunu hafızamızın önemli bir yerine kaydetmemiz lazım. İslam medeniyet tasavvufu içerisinde Diyarbakır'ın 1382 yıllık pratiğini bizim hayata geçirmemiz ve bunla bütün Dünya'ya da örnek olmamız lazım. Diyarbakır bu tecrübesini, bu birikimini, bu güzelliklerini, bu vasıflarını insanlıkla paylaşmalıdır. Onun için Diyarbakır'a sahip çıkmalıyız. İnşallah bu şehrin değerlerini muhafaza edelim. Tarihi eserlerini restore edelim ve insanlığa anlatalım. Bizim maalesef son 40 yıldır bir tek gündem maddemiz oldu Diyarbakır'ın terör. O bizim bütün tarihi tasavvufumuzu da, bütün medeniyet tasavvufumuzu da, bütün değerlerimizi de hepsini gölgede bıraktı. Şimdi o kara külleri eşeleyip, kaldırıp temizleyip Diyarbakır'ın İslam Medeniyeti içerisindeki parlak yıldız vasfını ortaya çıkarma zamanıdır" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından etkinlik okunan dualarla son buldu.

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı
Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı
Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı
Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İslam, Terör, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'ın Fethi'nin 1382'inci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı - Son Dakika


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