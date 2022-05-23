Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı

23.05.2022 15:57

Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383'üncü yıl dönümünü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde "Fetih Duvarı" adlı serginin açılışı yapıldı.

Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383'üncü yıl dönümünü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde "Fetih Duvarı" adlı serginin açılışı yapıldı.

Sur ilçesinde bulunan Cemil Paşa Konağı avlusundaki duvarda, kentin tarihi ve kültürel mekanları ile fethin resmedildiği seramik ve çini tabloların beğeniye sunulduğu serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın 12 bin yıllık geçmişinde birçok medeniyetin kaynaşmasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Vali Su, "Diyarbakır'ımızın Fethi Haftası'nın etkinlikleri açılışını yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Diyarbakır ilimiz çok özel, çok güzel bir il. Tarihte 12 bin yıl geçmişe sahip. Tarihten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin buluştuğu, kaynaştığı güzel bir kent. Bu hafta, Diyarbakır'ımız için çok özel bir hafta. 1383 yıl önce Hz. Ömer (r.a.) zamanında İyaz bin Ganem, Halid bin Velid kumandaların komutasındaki İslam ordusu Diyarbakır ilimizi fethediyor ve buradan da tüm Anadolu'nun kapıları açılıyor. Bu bakımdan Diyarbakır'ımızın fethi çok önemli. Diyarbakır'ın fethi ile beraber Diyarbakır'ımız hakikaten bir kültür, sanat, hoşgörü, birlik, bereket, dirlik şehri olmuş ve olmaya da devam ediyor. Fetih etkinlikleri çerçevesinde bu hafta içerisinde birçok güzel etkinlik gerçekleşecek. Öncelikle bugün burada Fetih Duvarı açılışını gerçekleştirdik" dedi.

Etkinliklere bu açılışla başlamış olacaklarını ifade eden Vali Su, "Sonra bu etkinlikler içerisinde fetih konserlerimiz olacak. Çok önemli, çok güzel sergilerimiz olacak. Sezai Karakoç sempozyumu gerçekleştireceğiz. Mevlidi şerif ve dualar yapacağız. Cumartesi günü ilimizde olan Eshabı Keyf mağarasında uyanış etkinlikleri içerisinde çalışmaları yapılıp etkinlikleri gerçekleştirmiş olacağız. Yine gençlerimize yönelik spor karşılaşmaları olacak. Diyarbakır dışındaki tüm vatandaşlarımızı da bu etkinliklere davet ediyorum. Fethin anlamını ifade etmeye çalışan sanatçılarımız çok güzel seramik kabartmalar yaptılar. Hep birlikte onları da gezeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Su ve beraberindekiler, serginin açılış kurdelesini kesti, sergiyi ve konağı gezdi.

Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı
Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı
Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı
Diyarbakır'ın Fethi etkinlikleri 'Fetih Duvarı' sergisinin açılışıyla başladı

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Kaynak: İHA

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