Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü - Son Dakika

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü dolayısıyla tarihi İçkale'de bulunan Hazreti Süleyman Camisi ve 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü, System.String[]

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü dolayısıyla tarihi İçkale'de bulunan Hazreti Süleyman Camisi ve 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda etkinlik düzenlendi.

Tarihi merkez Sur ilçesindeki İçkale'de Hazreti Süleyman Camisi ile 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda fetih yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, dua etti.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümünü kutladıklarını, fetih sırasında şehit olan sahabelerin makamında bulunduklarını söyledi.

Bütün şehit sahabeleri rahmet ve minnetle andıklarını aktaran Güzeloğlu, Diyarbakır adına şehit olan sahabelere bitmeyecek minnetlerini sunduklarını belirtti.

Güzeloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyarbakır 639 yılında İslam orduları tarafından fethinden bu yana İslam'ın bayrak şehirlerinden biri olmuştur. Bağrında yatan iki peygamber kabri, yüzlerce sahabenin manevi varlığı, sayısız hak dostuyla bugün tüm dünyada Diyarbakır, İslam'ın beşinci haremi şerifi olmuştur. 1381 yıl önce İslam'la şereflenen ve o günden bugüne kesintisiz ezanıyla, imanıyla ve dik duruşuyla gelen Diyarbakır inşallah, kıyamete kadar bu kararlığını sürdürecek."

Diyarbakır'ın her dönem ve her zaman bu zenginliği taşımanın onurunu yaşadığını aktaran Güzeloğlu, gönüllerin fethedilmesinin, fethin kahramanlarının her zaman hatırlanacağını anlattı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl Diyarbakır'ın fethinin büyük etkinliklerle kutlanamadığını ifade eden Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Bütün Diyarbakırlıların gönlünde, fethin bütün komutan ve kahramanlarını rahmetle anan, onlara minnet sunan düşünceleri için huzurlarına geldik. Diyarbakır, birlik ve beraberlik içerisinde İslam'la şereflendiği tarihten bu yana geleceğe taşınması noktasında çok daha güçlü bir iradeyi sergileyecektir. Rabb'im bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hainlere, birlik ve beraberliğimiz bozmak isteyen, ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. 1381 yıl önce fethi gerçekleştiren İslam ordularının komutanlarına, tüm kahramanlarına selam olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

AGD de açıklama yaptı

Öte yandan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin de Hazreti Süleyman Camisi ile 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, Bizans yönetiminde bulunan ve zulümle yönetilen kentin sahabelerce beş aylık kuşatmanın ardından barışçıl bir yolla 27 Mayıs 639'da İslam toprağı haline geldiğini ve böylece tarih boyu huzur, barış ve kardeşlik beldesi olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın İslam coğrafyasının göz bebeği bir şehir olduğunu vurgulayan Ergin, şunları ifade etti:

"Fetih esnasında kırk kadar sahabe Diyarbakır'da şehit olmuştur. Fetihle birlikte halk kendi istekleri ile Müslüman olmuş ve diğer inanç mensuplarıyla huzur içerisinde yüzyıllarca yaşamaya devam etmişdir. Diyarbakır, İslam'ın batıya yayılmasında çok etkili olmuştur. Diyarbakır'ın fethi, Anadolu'nun İslamlaşması, İstanbul'un alınması ve İslam'ın Avrupa'ya taşınması yolunda çok önemli bir hamledir. Anadolu'da ve Avrupa'da İslam tarihini bu bölgeden başlatmayan her söz eksiktir. Diyarbakır'ın fethi, Mekke ve Kudüs'ün fethinden ayrı görülemez."

Ergin, Kudüs, Mekke, Şam, Bağdat, Tahran, Diyarbakır, İstanbul ve Saraybosna İslam kardeşliği ile birbirine bağlandığını, renkler, ırklar ve dillerin bu kardeşliğe bereket kattığını dile getirerek, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl program düzenleyememenin hüznünü yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü - Son Dakika

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