Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı

27.05.2021 09:33
Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1382'inci yıl dönümü dolaysıyla meşaleler eşliğinde Üniversitesi Köprüsü'nde başlayan "Fetih Yürüyüşü" salavatlar eşliğinde Hz. Süleyman Camisi'ne kadar sürdü.

Hz. Süleyman Camisi yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır dualar okudu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam medeniyetinin inşasında Diyarbakır'ın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Evrensel anlamda etkileyici ve belirli olan, yönetim kodlarını belirleyen Batı medeniyetinin Diyarbakır'dan öğreneceği çok şey olduğunu belirten Eker, 1382 yıldır Diyarbakır'da farklı dinler, inançlar, kültürler ve etnik yapıların barış içerisinde bir arada çoğulcu bir toplum modeli inşa ettiklerini belirtti.

Diyarbakırlılar olarak bu şehrin değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini kaydeden Eker, şöyle devam etti:

"Bundan 3-4 yıl önce burayı yıkmaya, yakmaya, bombalamaya ve mayınlamaya kalkanlar esas itibarıyla Diyarbakır'ın Kurtuba'ya, Kudüs'e, Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye kardeş olan değerlerini yıkmaya ve onun tarihsel hafızasını yok etmeye çalıştılar. Bunu hafızamızın önemli bir yerine kaydetmemiz lazım."

Vali Münir Karaloğlu da "Fetih Haftası" etkinlikleri kapsamında sosyal medyada bugün saat 19.00'da yapacakları çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Münir Karaloğlu, Milletvekili, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla 'Fetih Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika


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