Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında, Diyarbakır'ın Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabe kabrinin olduğu şehir olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın İslami kimliğini asırlardır koruduğunu ifade eden Beyoğlu, şöyle dedi:

"Diyarbakır, Anadolu'da İslam ile tanışan ilk şehirdir. Bir zamanlar insanların abdest aldıktan sonra ayak bastığı mukaddes bir beldedir. 1381 yıldır işgal yüzü görmeyen Diyarbakırımızın üzerindeki İslam mührü ve bereketi inşallah kıyamete kadar devam edecektir. Bu vesile ile 1381 yıl önce Diyarbakırımızı İslam ile şereflendiren sahabe-i kiram efendilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."