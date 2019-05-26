Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü programı

Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü programı

3 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği, Diyarbakır'ın fethinin 1380. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü programı, System.String[]
Anadolu Gençlik Derneği, Diyarbakır'ın fethinin 1380. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Merkez Sur ilçesindeki Tarihi İçkale'deki program Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler seslendirildi.
AGD Genel Başkanı Salih Turhan, sahabeler şehri Diyarbakır'ın yıllarca ya terörle ya gündeme geldiğini söyledi.
Diyarbakır'ın tatlı ve karpuzla gündeme gelmesine karşı olmadıklarını dile getiren Turhan, şöyle konuştu:
"Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabenin metfun olduğu bir beldenin içerisindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yerde tam 27 şehit sahabemiz var. Allah aşkına buralar kime nasip olur? Bunun kıymetini bilelim. Bir topluma fethin nasip olması için Kur'an ve sünnete sarılması ve bunu hayatında uygulaması gerekir. Bir topluma fetih nasip olması için o toplumda kardeşliğin tesis edilmesi gerekir."
AGD Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin de Diyarbakır'ın İslam coğrafyalarının en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın yüzyıllardır İslam'a hizmet ettiğini aktaran Ergin, şöyle dedi:
"Bizim İslamdan başka bir kurtuluşumuz yoktur. Huzur, barış ve kardeşliğin ancak İslamla elde edilebilirliğin en büyük örneklerinden birini yine Diyarbakır'ın fethinden bu yana görüyoruz. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm Müslümanların kardeş olduğunun ıspatıdır Diyarbakır'ın fethi."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:07 Kaynak: AA
Mekke, Kuran-ı Kerim, Anadolu Gençlik Derneği, Diyarbakır, Güncel
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