Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi - Son Dakika

Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi

30.10.2020 15:55
Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ALZ Grup Uluslararası Fuarcılık Kongre ve Danışmanlık A.Ş arasında Diyarbakır'da fuarcılıkta yeni yol haritası belirlenerek, yeni nesil fuar ve butik kongreler yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ALZ Grup Uluslararası Fuarcılık Kongre ve Danışmanlık A.Ş arasında Diyarbakır'da fuarcılıkta yeni yol haritası belirlenerek, yeni nesil fuar ve butik kongreler yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokolün ardından Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nin adı 'Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi' olarak değiştirildi.

DTSO ile ALZ Grup arasında düzenlenen protokole DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz ile STK temsilcileri katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ı bundan böyle yalnızca fuarcılığın değil kongre sektörü için de cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Kaya, "Diyarbakır TSO Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, bölge oda ve borsaları, esnaf odaları, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, iş dünyası sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen birbirinden değerli fuar organizasyonları ile bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı. Diyarbakır bölgesel fuarcılıkta önemli bir marka haline gelen Diyarbakır, komşu ülkelerden gelen iş insanlarının da ilgisine mazhar olmayı başarmıştır" dedi.

"Yeni model inşa ettik"

Kaya, fuarcılığın Diyarbakır'daki 20 yıllık başarılı seyrinin Çin'de başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Diyarbakır'da da bu yılın mart ayı itibarıyla duraklamak durumunda kaldığında aktardı. Kaya, "Fuarcılık sektöründeki bu süreci proaktif bir biçimde yöneten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, ülkemizdeki dönüşümün analizi noktasında da ciddi mesai harcamıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok fuar organizasyon şirketinin tepe yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantılar ve fuar merkezi yatırımcısı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda Diyarbakır fuarcılığında yeni bir model geliştirilmesi zaruretini görüp, bu kapsamda yeni modeli ortak akıl yöntemiyle inşa etmiştir" diye konuştu.

ALZ Grup Uluslararası Fuarcılık Kongre ve Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ise hükümetin aldığı pandemi tedbirleri kapsamında fuarların düzenlenmesinin 6 ay süreyle duraklatıldığını ve kapalı alan fuarcılığın 1 Eylül tarihi itibarıyla kontrollü olarak yeniden başlatıldığını vurguladı. Alagöz, "Dünya kongre sektörünü de dönüştüren pandeminin dev organizasyonlar yerine daha küçük sayıda kitlelerin bir araya getirildiği butik kongrelerin doğmasına vesile olması beklenmektedir. Diyarbakır TSO, ALZ Grup işbirliğinde bu yeni trendi yakından takip ederek Diyarbakır'ın bu yeni nesil butik kongrelere ev sahipliği yapabilmesine yönelik etkin bir çalışma yürütecektir. Bu sayede Diyarbakır yalnızca fuarcılığın değil kongre sektörünün de cazibe merkezi haline getirilecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından DTSO ile ALZ Grup arasında oluşturulan 12 maddelik protokol imzalandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi
Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi
Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi

Yol Haritası, Diyarbakır, Kongre, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı İzmir'den yürek yakan görüntüler! Çöken binaların başında feryatlar yükseliyor Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! Son Dakika! İstanbul ve İzmir Valiliklerinden 6,6'lık depremle ilgili ilk açıklama Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim
İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor         
16:37
TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi         
16:25
İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı? İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı?         
16:16
Seferihisar'da deprem nedeniyle deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı Seferihisar'da deprem nedeniyle deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı         
15:51
Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı         
15:43
Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık         
15:39
Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç         
15:18
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var         
14:52
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı         
13:30
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 16:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei