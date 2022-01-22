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Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor

22.01.2022 11:06

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'deki silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen ve Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı olarak anılan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hemşehrilerinin kalbinde yaşıyor.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'deki silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen ve Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı olarak anılan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hemşehrilerinin kalbinde yaşıyor.

Hendek'te 1952 yılında dünyaya gelen Ali Gaffar Okkan, 1970'te Polis Koleji ve 1973'te Polis Akademisini bitirdi.

Okkan, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atandıktan sonra emniyet amirliği rütbesi alana kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. Birinci sınıf emniyet müdürlüğüne 1993'te terfi eden Okkan, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı.

Ali Gaffar Okkan'ın adı, 18 Kasım 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladıktan sonra kentte ilklere ve önemli başarılara imza atmasıyla gündeme geldi.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda beraberindeki 5 polis memuruyla şehit düşen Okkan, diğer kahramanlar gibi vatan sevgileri ve meslek aşklarıyla unutulmayan isimler arasında yer aldı.

"Ali Gaffar Okkan" ismi, memleketi Hendek'te olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki polis meslek yüksekokulu, sokak, cadde ve salonlarda yaşatılıyor.

"Okkan, eşine az rastlanan bir kıymet"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AA muhabirine, şehit Okkan'ı rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Okkan'ın Türkiye için önemli bir isim, eşine az rastlanan bir kıymet olduğunu belirten Babaoğlu, bu adın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır'a yakın zamanda yaptığı ziyarette Okkan'a verilen değeri gözlemlediğini anlatan Babaoğlu, "Şehadetinin 21. yılını anmamıza rağmen halen orada sıcaklığını ve sevililirliğini koruduğunu, orada kurduğu kardeşlik ortamının devam ettiğini görmek beni ayrıca mutlu etti." dedi.

Babaoğlu, Okkan'ın Hendek'in çok ötesinde tüm Türkiye'ye mal olmuş bir isim olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gaffar ağabeyimiz Diyarbakır'dayken özellikle şehirde sporla sanatı birleştirmiş, bürokrasiyle vatandaş arasındaki tüm engelleri kaldırmış. Diyarbakır'a gittiğimde bunu net bir şekilde gördüm. Hendek'ten geldiğimizi söylediğimizde bizi nereye koyacaklarını şaşırıyorlar. Diyarbakır'da buradan gittiğimiz için ayrı bir sevgi var ama orada kardeşlik, misafirperverlik, dostluk çok fazla. Bizim de oradan örnek alacağımız çok şeyler olacağını düşünüyorum."

Okkan'ın fotoğrafları her yıl dükkanların camına asılıyor

Babaoğlu, Okkan'ı anmak üzere Hendek'te farklı etkinlikler düzenlediklerini, mezarı başında da her yıl olduğu gibi bir tören yapılacağını kaydetti.

Esnafa Okkan'ın fotoğraflarının olduğu afişlerin dağıtıldığını dile getiren Babaoğlu, "Birçoğunun dükkanında şehit Ali Gaffar Okkan ağabeyimizin fotoğrafları asılıdır. Bunu Diyarbakır'da da gördüm. Özel bir çaba sarf etmiyoruz. İlçemizin her tarafını anma programı vesilesiyle de donatıyoruz. Çok da memnuniyet var bununla ilgili." ifadelerini kullandı.

"Emniyet teşkilatı Okkan'ı bir idol olarak görüyor"

Esnaf Adnan Gülen de 21 yıl önce Okkan'ın şehadetini televizyondan öğrendikten sonra ilçedeki evinin önüne gittiklerini belirtti.

Sabaha kadar Okkan'ın cenazesinin gelmesini beklediklerini bildiren Gülen, büyük bir kalabalıkla cenazesini uğurladıklarını söyledi.

Emniyet teşkilatının Okkan'ı bir idol olarak gördüğüne dikkati çeken Gülen, "Kendisini şükranla anıyoruz. Hendek'imizin gururu, her zaman da bu böyle kalacak." dedi.

"Bizlere ışık tutan bir kişilik oldu"

Esnaf ve spor eğitmeni Burak Koç ise Okkan'ın Hendek ve Türkiye için çok değerli bir kişilik olduğunu ifade etti.

Okkan'ın Türk sporuna verdiği katkıları dinleyerek büyüdüklerini, anılarıyla kendilerini geliştirdiklerini anlatan Koç, "Her zaman doğru kişiliği, düzgün karakteri ve verdiği güzel mesajlarla bugünlere kadar bizlere ışık tutan bir kişilik oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke kendisiyle tanışıp, bu güzel ilçemizde güzel anılar biriktirebilmiş olsaydık." şeklinde konuştu.

Onu tanıyanların çok şanslı olduğunu vurgulayan Koç, Okkan'ın cenazesindeki kalabalığı başka hiçbir cenazede görmediğini sözlerine ekledi.

Diyarbakır'ın Gaffar Baba sı memleketinde unutulmuyor
Diyarbakır'ın Gaffar Baba sı memleketinde unutulmuyor
Diyarbakır'ın Gaffar Baba sı memleketinde unutulmuyor

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Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Şehit, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın 'Gaffar Baba'sı memleketinde unutulmuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor - Son Dakika
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