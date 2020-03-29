Diyarbakır'ın giriş çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle kentin giriş çıkışlarında oluşturulan denetim noktalarında, Kovid-19'un en önemli belirtilerinden olan yüksek ateşi tespit etmek için yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor.

Yüksek ateş tespit edilenler, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Ekipte görevli Mehmet Timur, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptıklarını söyledi.

Sürücü Mehmet Katkıcı ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meltem Tura ise iş nedeniyle dışarı çıkmak zorunda olduğunu belirterek, görevlilere teşekkür etti.