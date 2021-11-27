Üye Girişi
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı

27.11.2021 11:07

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, binlerce yıllık tarihi ve turistik mekanlarıyla ziyaretçilerin gözde mekanı haline geldi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, binlerce yıllık tarihi ve turistik mekanlarıyla ziyaretçilerin gözde mekanı haline geldi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın ilçeleri de tarihi ve kültürel zenginliğiyle ön plana çıkıyor.

Silvan ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının " Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü, kaya mezarları ve kiliselerin yer aldığı Hasuni Mağaraları, 1152-1157 yılları arasında inşa ettirildiği değerlendirilen Selahaddin Eyyubi Camisi, 1860'da yapıldığı tahmin edilen Ali Ağa Konağı, Eyyubilerin eseri Aslanlı Burç, müze ve tarihi konaklarıyla turizmde iddialı.

Binlerce yıllık tarihi ve turistik mekanlarıyla her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Silvan, bu yıl Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından yapılan kazı çalışmasında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarının bulunmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

"Ciğer kebabı da ilçeyle özdeşleşmiş"

Silvan Kaymakamı Murat Öztürk, AA muhabirine, ilçenin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı, kara yolculuğu yapıp mola verenlerin uğrak noktası olduğunu söyledi.

İlçenin tarihi ve turistik birçok mekanıyla dikkati çektiğini, il merkezi gibi ciğer kebabıyla da ön plana çıktığını anlatan Öztürk, herkesi Silvan'ı görmeye ve ciğer kebabı yemeye davet etti.

Bölgede birçok tarihi ve turistik mekanın olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Silvan çok tarihi, kadim bir şehir. Türkiye'nin doğusunu batıya bağlayan bir ilçe konumunda olduğu için çok sayıda ziyaretçi geliyor. İlçemiz, bünyesinde barındırdığı tarihi mekanlarıyla turizmde çok iddialı. Ayrıca ciğer kebabı da ilçeyle özdeşleşmiş, bir marka değeri haline gelmiştir. Bölgemizde belki de ciğerin bu kadar güzel yapıldığı ikinci bir yer yoktur. İlçede ciğer kebabı yapan birçok ustamız var, hepsi aynı kalitede hizmeti vatandaşımıza sunuyor."

Ciğer kebabı ustası Ferman Recepoğlu (52) da seyyar arabada başladığı işini büyüterek iş yeri sahibi olduğunu, Bitlis'in yüksek kesimlerinden getirttiği kuzu ciğerinden hazırladığı kebabın beğenildiğini ifade etti.

Müşterilerine hizmet etme noktasında çok titiz davrandığını anlatan Recepoğlu, "Tavsiye üzerine çok gelenler oluyor. İlçemiz yol güzergahında olduğu için yolcular da bizi çok tercih ediyor." dedi.

"Buraya uğramadan geçmiyoruz"

Van'da yaşayan Yahya Bülbül de Bodrum'a gittiğini, yol güzergahında bulunan Silvan'dan her geçişinde ciğer kebabı yediğini dile getirdi.

Ciğer kebabının lezzeti ve verilen hizmetten memnun olduğunu belirten Bülbül, "Ne zaman yolumuz düşerse buraya uğramadan geçmiyoruz. Ciğeri lezzetli." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Kasım Turan ise Silvan'ın tarihinin çok eskiye dayandığını, Mervanilere başkentlik yaptığını kaydederek, "Silvan'da konaklar, Selahaddin Eyyubi Camisi, Hasuni Mağaraları, Zembilfroş Kalesi gibi eserler bulunuyor. Tarihi Malabadi Köprüsü ise dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir taş köprüdür. Herkesi bu tarihi yerlerimizi görmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı
DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı

Diyarbakır, Hisarcık, Türkiye, Silvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak! 11:29 Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak! 30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü 11:23 30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Böyle hırsızlık görülmedi! Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar 10:33 Böyle hırsızlık görülmedi! Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama

Son Dakika Haberleri
11:34 Temizlik işçisi parkta çöp toplarken para dolu çanta buldu! Hemen polise teslim etti!
11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?
11:29 Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak!
11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!
11:14 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor!
11:09 Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!
10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!
10:56 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı
10:54 MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde!
10:42 Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi
Temizlik işçisi parkta çöp toplarken para dolu çanta buldu! Hemen polise teslim etti! Temizlik işçisi parkta çöp toplarken para dolu çanta buldu! Hemen polise teslim etti!         
11:34
Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın 11 ay önceki Facebook paylaşımı dikkat çekti Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın 11 ay önceki Facebook paylaşımı dikkat çekti         
11:31
Doç. Dr. Savaşçı'dan 'Nu' varyantı uyarısı Doç. Dr. Savaşçı'dan 'Nu' varyantı uyarısı         
11:26
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Bidon bidon topluyorlar! Piyasada sodanın kutusu 7 lira ama bu köydeki çeşmeden bedava akıyor Bidon bidon topluyorlar! Piyasada sodanın kutusu 7 lira ama bu köydeki çeşmeden bedava akıyor         
09:59
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor         
08:47
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor         
07:22
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 11:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement