Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Hani İlçesi Birlik Köyü Kırsalında Yapılan Operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör...

Diyarbakır'ın Hani İlçesi Birlik Köyü Kırsalında Yapılan Operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör...

56 dakika önce İlandır

IHAAW134755-ASA/26-12-2018- Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Diyarbakır'ın Hani İlçesi Birlik Köyü Kırsalında Yapılan Operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör..., System.String[]
IHAAW134755-ASA/26-12-2018

- Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. 26.12.2018 13: 47: 55 TSI
NNNN - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:53 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, 3. Sayfa
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