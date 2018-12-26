Diyarbakır'ın Hani İlçesi Birlik Köyü Kırsalında Yapılan Operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör...
56 dakika önce İlandır
IHAAW134755-ASA/26-12-2018- Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
IHAAW134755-ASA/26-12-2018
- Diyarbakır
'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı
Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran
'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. 26.12.2018 13: 47: 55 TSI
NNNN - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:53 Kaynak: İHA
Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı
Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu