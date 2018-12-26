Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Hani İlçesinde Bir Polisin Şehit Edildiği Saldırıyla İlgili Aranan "Gri Kategori"Deki...

Diyarbakır'ın Hani İlçesinde Bir Polisin Şehit Edildiği Saldırıyla İlgili Aranan "Gri Kategori"Deki...

48 dakika önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.

Diyarbakır'ın Hani İlçesinde Bir Polisin Şehit Edildiği Saldırıyla İlgili Aranan
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:58 Kaynak: AA

PKK, Diyarbakır, Güncel
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