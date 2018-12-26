Diyarbakır'ın Hani İlçesinde Bir Polisin Şehit Edildiği Saldırıyla İlgili Aranan "Gri Kategori"Deki...
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:58 Kaynak: AA
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